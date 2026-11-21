«С 18 ноября на объектах теплоснабжения фиксируются длительные перебои и полное прекращение подачи холодной воды», — говорится в сообщении. Из-за отсутствия холодной воды и истощения аварийных запасов в накопительных баках по состоянию на 21 ноября вынужденно приостановлено теплоснабжение.