В Новороссийске из-за порыва водовода без тепла остались 203 дома и 21 соцобъект
Без теплоснабжения остаются 203 многоквартирных дома и 21 социальный объект в Новороссийске из-за продолжительных перебоев с подачей холодной воды на котельных АО «АТЭК», сообщила пресс-служба компании.
Накануне в Новороссийске ограничили подачу воды в 12 зон водоснабжения из-за порыва магистрального водовода диаметром 630 мм на улице Сакко и Ванцетти, 2/1.
«С 18 ноября на объектах теплоснабжения фиксируются длительные перебои и полное прекращение подачи холодной воды», — говорится в сообщении. Из-за отсутствия холодной воды и истощения аварийных запасов в накопительных баках по состоянию на 21 ноября вынужденно приостановлено теплоснабжение.
По данным АО «АТЭК», ограничения затронули котельные 7-го микрорайона, по улицам Сипягина, Видова, Герцена, Луначарского и ЦТП № 7. В общей сложности без тепла остались 203 многоквартирных дома и 21 социальный объект.
В компании пояснили, что для стабильной работы котельных необходимо постоянное поступление холодной воды. После восстановления подачи специалисты незамедлительно приступят к заполнению систем и поэтапному восстановлению теплоснабжения.