Ограничения действуют в зонах № 3а, 3б, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 22, 29 и 32. Завершить ремонтные работы планируется до 20:00. Отмечается, что на время ремонта организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей. После завершения работ водоснабжение восстановят. По данным МЦУ, чрезвычайная ситуация не прогнозируется.