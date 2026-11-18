В Панинском районе Воронежской области запустили свиноводческий комплекс «Александровский» мощностью 16 тыс. т мяса в год. Новое предприятие группы компаний «Агроэко» рассчитано на содержание 4,2 тыс. свиноматок и выпуск 130 тыс. товарных голов ежегодно. Открытие свинокомплекса позволит создать 67 рабочих мест. После выхода площадки на проектную мощность ежегодные налоговые поступления составят около 113 млн руб. Об этом сообщили в ГК.