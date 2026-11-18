Новый свинокомплекс «Агроэко» под Воронежем принесет 113 млн налогов в год
В Панинском районе Воронежской области запустили свиноводческий комплекс «Александровский» мощностью 16 тыс. т мяса в год. Новое предприятие группы компаний «Агроэко» рассчитано на содержание 4,2 тыс. свиноматок и выпуск 130 тыс. товарных голов ежегодно. Открытие свинокомплекса позволит создать 67 рабочих мест. После выхода площадки на проектную мощность ежегодные налоговые поступления составят около 113 млн руб. Об этом сообщили в ГК.
Новая площадка стала первой свиноводческой структурой холдинга в Панинском районе, где компания уже развивает растениеводческий кластер. Производство функционирует по замкнутому циклу: процессы от осеменения до откорма проходят на одной территории, а корма поставляются с собственных заводов «Агроэко».
Председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов отметил, что производственные возможности комплекса способны обеспечить мясной продукцией до 500 тыс. потребителей.
В октябре стало известно, что в начале 2027 года пройдет итоговая проверка другого крупного объекта «Агроэко» в Воронежской области — комбикормового завода № 4 в Новохоперске стоимостью свыше 7,5 млрд руб. На предприятии завершены строительные работы и продолжается пусконаладка оборудования.