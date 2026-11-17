Ленобласть перенесла подведение итогов конкурса на облик Ленсити
На конкурс поступило 58 архитектурных проектов из разных регионов России
Итоги архитектурного конкурса «Взгляд в будущее» по разработке делового квартала в Кудрово с высотной доминантой «Ленинград-Сити» перенесены с 27 ноября на 18 декабря, сообщила пресс-служба строительного блока правительства Ленобласти. Сроки сдвинуты из-за большого количества поступивших работ, объясняют в стройблоке.
Комитет градостроительной политики Ленинградской области завершил прием заявок на конкурс 13 ноября. Всего поступило 58 заявок из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Крыма, Башкортостана, Краснодарского края и других городов России. По итогам первого этапа будут определены десять лучших архитектурных концепций будущего общественно-делового центра Ленинградской области. В состав экспертной комиссии, которая проведет первичную оценку проектов, вошли члены Союза архитекторов России: главный архитектор ООО «Метропроект» Дмитрий Бойцов, специалист в области территориального планирования Александр Тимченко и генеральный директор ООО «ЛОГАС», доцент СПбГАСУ Ярослав Солдатенков, а также заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Евгений Енокаев.
В состав конкурсной комиссии планируется включить заслуженного архитектора России, руководителя ТПО «Резерв» Владимира Плоткина, главного редактора портала «Архи.ру» Юлию Тарабарину, руководителя архитектурного бюро «Интерколумниум» Евгения Подгорнова, председателя комитета градостроительной политики Ленинградской области Игоря Кулакова, заместителя руководителя ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» Тамару Ступневу и главного архитектора Выборгского района Григория Светника. Окончательный состав конкурсной комиссии из семи человек уточняется, говорится в сообщении строительного блока.
Конкурс был объявлен в начале августа. Тогда спикер городского парламента Александр Бельский высказался за то, что проект областного небоскреба должен быть согласован с властями Петербурга. Подробнее об отношении к будущему проекту соседей Ленобласти по агломерации — в материале «Областной Сити бросает тень на город».