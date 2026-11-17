Комитет градостроительной политики Ленинградской области завершил прием заявок на конкурс 13 ноября. Всего поступило 58 заявок из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Крыма, Башкортостана, Краснодарского края и других городов России. По итогам первого этапа будут определены десять лучших архитектурных концепций будущего общественно-делового центра Ленинградской области. В состав экспертной комиссии, которая проведет первичную оценку проектов, вошли члены Союза архитекторов России: главный архитектор ООО «Метропроект» Дмитрий Бойцов, специалист в области территориального планирования Александр Тимченко и генеральный директор ООО «ЛОГАС», доцент СПбГАСУ Ярослав Солдатенков, а также заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Евгений Енокаев.