Областной Сити бросает тень на город

В начале недели правительство Ленобласти объявило открытый архитектурный конкурс на эскизный проект общественно-делового центра — будущей высотной доминанты «Ленсити», планируемой на территории транспортно-пересадочного узла в Кудрово, рядом с ТК «Мега». Вчера спикер петербургского парламента Александр Бельский высказался о необходимости выносить подобные проекты на совместные заседания правительств города и области, чтобы обсудить влияние небоскреба на пресловутую небесную линию Петербурга. Мнения среди градостроительного сообщества о том, нужен ли агломерации областной Сити, расходятся. Эксперты, сомневающиеся в актуальности проекта, указывают на нерешенную проблему транспортной доступности Кудрово и заполняемость будущего офисного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На момент подготовки материала в правительстве Ленобласти не прокомментировали ремарку господина Бельского. Конкурс на эскизные предложения проекта общественного делового центра «Взгляд в будущее» проводится в два этапа. Прием работ на конкурс продлится до 13 ноября. По итогам первого этапа будут определены 10 лучших работ. Во втором этапе определят трех финалистов. Проекты, которые займут второе и третье места, получат по 500 тыс. рублей каждый (с учетом НДФЛ), а победителю присудят 1,58 млн рублей. Согласно положению о проведении конкурса, в проекте должно быть предусмотрено не более 120 тыс. кв. м жилой функции (апартаментов и жилья) и 65 тыс. кв. м административной функции. Объемы общественно-деловой и рекреационной функции должны быть рассчитаны по региональному и местному нормативам градостроительного проектирования.

Интересным нюансом объявленного конкурса оказалось отсутствие ограничений по этажности и высоте проектируемых объектов. «Мы хотим получить для "Ленсити" сильную архитектурную идею, которая сможет стать новым узнаваемым образом Ленинградской области. Участникам даем широкую свободу... При этом проект должен собрать в единую систему общественно-деловые пространства, органы власти, рекреацию и транспортный узел. Ждем смелых, современных и жизнеспособных решений»,— описал ожидания от конкурса председатель комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков.

Общая площадь проектирования в документе не указывается, но управляющий партнер ИТП «Урбаника» Федор Коньков полагает, что ее достаточно для реализации подобного комплексного проекта. «Но если рассуждать о необходимости Сити в Ленобласти на уровне "здесь и сейчас", я бы ответил нет»,— говорит эксперт.— Деловая активность предполагает ритм крупного города, а уровень бизнес-активности в Ленобласти не такой высокий. Видимо, именно поэтому формата Сити здесь пока нет».

Основатель и генеральный директор бюро Futura-Architects Олег Манов, напротив, думает, что «Ленинград-Сити» необходим для полицентричного развития Петербурга и Ленобласти. «Города развиваются либо вширь, либо ввысь. Поскольку вширь Петербург уже уперся и перешел в агломерацию, следующим логичным направлением становится вертикальный рост. Вдоль кольцевой в ближайшие десятилетия могут появиться около пяти новых точек высотного роста. Среди потенциальных территорий как раз Кудрово»,— дает оценку архитектор. По его мнению, доминанты обогатят среду функционально и экономически. Новые деловые и общественные центры способны снизить маятниковую миграцию и существенно увеличат налоговую базу, тем самым давая импульс развитию территорий.

С точки зрения архитектуры быть автором первых небоскребов в Ленинградской области — большая честь для архитекторов, продолжает господин Манов. «Хотя маловероятно, что мы увидим сейчас зарубежные бюро в качестве участников, интерес известных российских архитекторов конкурс точно вызовет. В Петербурге таких крупных архитектурных событий не случалось давно, в Ленинградской области конкурсы на КРТ стали отличной практикой по развитию районов, но конкурс на концепцию "Ленинград-Сити" — новый уровень»,— подчеркивает основатель и руководитель Futura-Architects.

Опрошенные эксперты-урбанисты и архитекторы не берутся на данном этапе оценивать стоимость проектирования и строительства предполагаемого Сити. Партнер архитектурного бюро T+T Architects Антон Стружкин полагает, что реализация такого проекта на практике возможна разве что при участии сразу нескольких крупнейших компаний российского бизнеса. «На пути развития проекта Сити в Ленобласти возникнет сразу несколько барьеров: поиск экономической базы, пула инвесторов и компромисса с жителями Северной столицы в вопросах габаритов и эстетики объектов»,— предполагает он. Господин Манов согласен, что, по российскому опыту, такие проекты интересны в основном ряду системообразующих компаний страны из топ-20–30.

Господин Коньков обращает внимание не только на экономическую, но и на транспортную составляющую будущего проекта. «Транспортная доступность Кудрово как в части автомобильного, так и общественного транспорта сегодня нуждается в глубокой и серьезной проработке, и будет очень печально, если вопрос строительства ТПУ Кудрово теперь будет завязан на реализацию проекта Сити»,— предупреждает урбанист. Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что вопрос строительства нескольких транспортно-пересадочных узлов на границе агломерации пока не сдвигается с мертвой точки.

Городские депутаты и общественники оценивают идею областного Сити нейтрально или скорее отрицательно. «У нас при обсуждении правил землепользования и застройки были опасения по поводу еще двух башен,— вспоминает депутат парламента Михаил Амосов.— Выяснилось, что эти башни из центра не будет видно. Кудрово далеко — может, тоже не будет видно. У города есть определенные обязательства по сохранению центра Петербурга по линии ЮНЕСКО, поэтому это надо охранять. Я думаю, что Петербург имеет право в это дело вмешиваться (в обсуждение небоскреба "Ленсити".— «Ъ Северо-Запад»). Но если будут какие-то серьезные основания».

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Рассудов не уверен, что появление Сити в Кудрово поможет сократить миграцию между Петербургом и Ленобластью. «Ну кто там-то в этом бизнес-центре, колхозники бывшие, будут арендовать? Это, знаете, то же самое, как обсуждать планы Нью-Васюков. Кто заполнит эти арендные площади? Вот мне не очень понятно. Надо начать с того, кто потребитель этих офисных площадей»,— рассуждает парламентарий. Но он не сомневается, что Петербург должен принимать участие в согласовании областного небоскреба: «Понятно, что наш 820-й закон — региональный и не может посягать на юрисдикцию Ленинградской области. Но в любом случае, если это будет что-то такое грандиозное, в чем я, конечно, сомневаюсь, это может оказывать теоретическое влияние на исторический центр города».

Похожей точки зрения придерживается заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик: «Откровенно говоря, Кудрово представляю себе недостаточно хорошо, поэтому мне трудно судить. Единственное, что я могу сказать, — что, безусловно, должны быть высотные ограничения. По крайней мере, в той степени, чтобы постройка не вторгалась своим силуэтом и видом в исторический центр Петербурга. Вы понимаете, я имею в виду дискуссию вокруг "Лахта Центра". Поэтому словосочетание "без ограничений высоты" мне не нравится. Я считаю, что высота должна быть ограничена. По крайней мере, по таким показателям, которые гарантируют невключение в панораму города».

Петербург как город является объектом Всемирного наследия, в котором действуют определенные режимы, добавляет господин Мильчик. Где бы ни происходило строительство, если оно каким-то образом касается исторической части Петербурга, оно должно быть согласовано с городом. «Более того, с комитетом Всемирного наследия»,— резюмирует петербургский общественник.

Александра Тен, Константин Леньков