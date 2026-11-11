Бьюти-блогер передумала восстанавливать памятник
Блогер Рада Русских отказалась от идеи реставрировать памятник регионального значения «Дача Г. Е. Месмахера» («Желтая дача») в Парголово. Об этом светская львица сообщила 11 ноября «Фонтанке». Разрешение на реставрацию было выдано сроком до конца сентября 2027 года, но на выполнение работ, по словам самой Русских, у нее нет денег.
Как рассказала визажист и блогер Рада Русских «Фонтанке», причиной отказа от реставрации стала нехватка денег. Около года назад у госпожи Русских якобы украли 250 млн рублей, на которые она собиралась ремонтировать историческую дачу. При этом детали кражи блогер не раскрывает, но в прошлом году она сообщала в соцсетях, что ее партнер по совместному бизнесу по производству косметики Мария Воскресенская украла у нее бренды выпускаемой продукции, в том числе именной — Rada Russkikh.
Как уже сообщал «Коммерсантъ Северо-Запад», Русских приобрела объект площадью 413 кв. м и участком в 359 кв. м в 2020 году за 7,2 млн рублей и писала в соцсетях, что совершила «спонтанную покупку». В 2023 году суд обязал собственника выполнить первоочередные противоаварийные и консервационные работы, которые нужно было выполнить до июля 2022 года, чтобы сохранить памятник от разрушения. Три года назад блогер проводила в особняке фотосессии и рассказывала СМИ, что «ремонт старого фонда — это круто!». В 2025 году была согласована проектная документация и выдано разрешение на реставрацию сроком до 30 сентября 2027 года.
Эксперты выражали сомнение в коммерческой эффективности приспособления памятника под современное использование, оценивая стоимость его восстановления в 49,5-62 млн рублей. Подробнее о несложившейся второй жизни старинного особняка — в материале «КГИОП разрешил законсервировать памятник»