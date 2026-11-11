Бьюти-блогер передумала восстанавливать памятник

Как уже сообщал «Коммерсантъ Северо-Запад», Русских приобрела объект площадью 413 кв. м и участком в 359 кв. м в 2020 году за 7,2 млн рублей и писала в соцсетях, что совершила «спонтанную покупку». В 2023 году суд обязал собственника выполнить первоочередные противоаварийные и консервационные работы, которые нужно было выполнить до июля 2022 года, чтобы сохранить памятник от разрушения. Три года назад блогер проводила в особняке фотосессии и рассказывала СМИ, что «ремонт старого фонда — это круто!». В 2025 году была согласована проектная документация и выдано разрешение на реставрацию сроком до 30 сентября 2027 года.