В Воронежской области на ремонт двух мостов через Усманку выделяют 2,5 млрд

Оба проекта финансируются из федерального бюджета. Работы планируется начать 15 декабря 2026 года и завершить до 14 июня 2028-го, а ввести объекты в эксплуатацию — до 4 июля 2028 года. Графиком также предусмотрены технологические перерывы на зимний период: с 1 января по 15 марта 2027 года и с 1 декабря 2027 по 15 марта 2028 года. На время проведения ремонта на мостах организуют реверсивное или суженное движение транспорта по полосам. Заказчик предусмотрел выплату аванса в размере 31% от стоимости каждого контракта.