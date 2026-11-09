В Воронежской области на ремонт двух мостов через Усманку выделяют 2,5 млрд
Казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» объявило два электронных открытых конкурса на капитальный ремонт мостов через реку Усманку на трассе Р-193 Воронеж — Тамбов в Воронежской области. Совокупная начальная цена контрактов составляет 2,54 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Самый крупный лот с начальной ценой 2,1 млрд руб. предполагает капремонт 493-метрового мостового перехода на 14-м километре дороги. Ширина четырехполосного сооружения составляет 26,2 м. Подрядчику предстоит полностью заменить пролеты и дорожное полотно, укрепить и расширить опоры моста, установить барьерные и перильные ограждения, а также смонтировать линии освещения, системы видеонаблюдения и четыре комплекса локальных очистных сооружений.
Второй контракт с начальной ценой 405,4 млн руб. рассчитан на ремонт пятиполосного моста на 13-м километре трассы. Его протяженность составляет 101,3 м, а ширина — 27,8 м. В перечень работ входят усиление опор, ремонт и установка балок, обустройство нового дорожного полотна, обустройство полутораметровых тротуаров, монтаж водоотвода и очистных сооружений.
Оба проекта финансируются из федерального бюджета. Работы планируется начать 15 декабря 2026 года и завершить до 14 июня 2028-го, а ввести объекты в эксплуатацию — до 4 июля 2028 года. Графиком также предусмотрены технологические перерывы на зимний период: с 1 января по 15 марта 2027 года и с 1 декабря 2027 по 15 марта 2028 года. На время проведения ремонта на мостах организуют реверсивное или суженное движение транспорта по полосам. Заказчик предусмотрел выплату аванса в размере 31% от стоимости каждого контракта.
Заявки на два конкурса принимаются до 25 ноября, итоги планируется подвести 30-го.
В октябре стало известно, что контракт на строительство проездов в микрорайоне на улице Остужева в Воронеже получило местное ООО «СМУ-90» семьи Агаронян. Компания стала единственным участником электронного конкурса, соглашение с ней заключили по начальной цене 100,4 млн руб.