В Геленджике предупредили о громких звуках в микрорайоне Толстый Мыс
В микрорайоне Толстый Мыс 6 ноября, в пятницу, пройдут мероприятия по обеспечению безопасности территории. Во время работ могут быть слышны громкие звуки, предупредил глава Геленджика Алекей Богодистов в соцсетях.
Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие, не приближаться к месту проведения мероприятий и соблюдать установленные ограничения. Подробности работ в сообщении не уточняются.
Ранее сообщалось, что утром 6 ноября в Геленджике была объявлена ракетная опасность. До отмены сигнала жителям и гостям курорта рекомендовали укрыться в безопасных местах.