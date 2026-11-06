Строительство цеха по производству медтехники закончили в «Титановой долине»

ОМТ уже производит функциональные кровати, каталки, перевязочные и смотровые столы, штативы для внутривенных вливаний, а также специализированную мебель для лабораторий и аптек. Кровати, изготовленные предприятием, уже четыре года эксплуатируются в отделении анестезиологии и реанимации детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга.