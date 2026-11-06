Строительство цеха по производству медтехники закончили в «Титановой долине»
Компания «Отдел медицинской техники» (ОМТ) завершила возведение второго производственного корпуса на площадке «Уктус» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», сообщил в своем Max губернатор Свердловской области Денис Паслер. Общая площадь нового объекта составляет более 16 тыс. кв. м.
До конца текущего года здесь намерены запустить цех полного цикла. В его рамках планируется начать выпуск медицинской мебели, одноразовых электродов для электрокардиографии и стерильных трубок, применяемых в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Новый цех позволит увеличить объемы выпускаемой продукции. Общий объем инвестиций в проект превысит 1,1 млрд руб., ожидается создание 185 новых рабочих мест.
ОМТ уже производит функциональные кровати, каталки, перевязочные и смотровые столы, штативы для внутривенных вливаний, а также специализированную мебель для лабораторий и аптек. Кровати, изготовленные предприятием, уже четыре года эксплуатируются в отделении анестезиологии и реанимации детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга.
Летом в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге ОМТ подписал соглашение о дальнейшем расширении предприятия в «Титановой долине».