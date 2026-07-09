ОЭЗ «Титановая долина» расширит производство медицинских изделий и мебели

Две компании подписали соглашения о расширении медицинского производства в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Документы закрепляют увеличение выпуска медицинской мебели и расходных материалов на площадке «Уктус», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка медицинской мебели на производстве ООО МО "Отдел медицинской техники"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сборка медицинской мебели на производстве ООО МО "Отдел медицинской техники"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Первое соглашение заключено с действующим резидентом ОЭЗ — медицинским объединением «Отдел медицинской техники» (ОМТ). Компания планирует увеличить объем выпускаемой медицинской мебели, расходных материалов для медоборудования и иных изделий. Общая сумма инвестиций ОМТ после завершения нового этапа превысит 1,1 млрд руб. Компания уже эксплуатирует первый корпус и достраивает второй, а по итогам проекта будет создано 185 рабочих мест. Ранее «Ъ-Урал» писал, что резидент вложил более 450 млн руб. на строительство производственных корпусов на площадке «Уктус».

Второе соглашение о намерениях «Титановая долина» заключила с ООО МФ «Омета». Компания организует производство медицинской мебели для медицинских учреждений на площадке «Уктус». Инвестиции оценены в 50 млн руб., проект предусматривает 10 новых рабочих мест.

Международная промышленная выставка «Иннопром» прошла в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Главная тема выставки — «Индустрия 360: производство без границ», страна-партнер — Индонезия.

Виктория Биц