Детский лагерь «Салют» и базу отдыха «Звездный» в Воронеже продают за 194 млн

База отдыха «Звездный» не эксплуатируется с 1999 года. В ее периметр входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая и магазин, при этом инженерные коммуникации на площадке полностью отсутствуют. «Звездный» расположен на соседнем с «Салютом» участке площадью 70,7 тыс. кв. м, также находящемся в аренде до 19 марта 2063 года. Подъезд к обоим объектам возможен исключительно по грунтовой дороге.