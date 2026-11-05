Детский лагерь «Салют» и базу отдыха «Звездный» в Воронеже продают за 194 млн
В Воронеже в четвертый раз пытаются реализовать имущественные комплексы закрытого детского лагеря «Салют» и базы отдыха «Звездный», расположенные в Железнодорожном районе. Как следует из аукционной документации, начальная стоимость лота составляет 194,3 млн руб. Активы признаны непрофильными для Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО — филиал АО «Ил», входящего в структуру Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех»).
Лагерь «Салют» закрыт с 2012 года. Комплекс включает спальные корпуса, жилье для персонала, кинотеатр, медпункт и складские помещения. Все строения отключены от электроснабжения, а инженерные сети — скважина, водопровод и канализация — нуждаются в капитальном ремонте. Объект занимает находящийся в аренде у АО «Ил» земельный участок площадью 84,3 тыс. кв. м, права на который передадут покупателю.
База отдыха «Звездный» не эксплуатируется с 1999 года. В ее периметр входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая и магазин, при этом инженерные коммуникации на площадке полностью отсутствуют. «Звездный» расположен на соседнем с «Салютом» участке площадью 70,7 тыс. кв. м, также находящемся в аренде до 19 марта 2063 года. Подъезд к обоим объектам возможен исключительно по грунтовой дороге.
Эти торги, как и предыдущие, проводятся в формате публичного предложения. Минимальная цена отсечения определена в 97,1 млн руб. Шаг на повышение установлен на уровне 3,9 млн руб., шаг последовательного снижения — 19,4 млн руб. Прием заявок завершится 4 декабря, процедура подведения итогов назначена на 8-е.
Ранее объекты пытались реализовать на аукционах. Все они не состоялись в связи с отсутствием поданных заявок.
Параллельно в четвертый раз на торги выставили площадку ВАСО для складирования материалов летного отряда на улице Циолковского за 9,9 млн руб. Заявки на участие в них принимаются до 18 ноября, итоги планируют подвести 20-го. Предыдущие торги, проведенные 30 сентября, не состоялись по причине отсутствия заявок.