В Воронеже детский лагерь «Салют» и базу отдыха «Звездный» продают за 194 млн

Закрытые детский лагерь «Салют» и базу отдыха «Звездный» в Железнодорожном районе Воронежа выставили на продажу в третий раз. Из документации тендера следует, что начальная цена лота с последних торгов не изменилась и составляет 194,3 млн руб. Речь идет о непрофильных активах воронежского авиазавода (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр на территории выставленного на продажу детского лагеря «Салют» в Воронеже

Фото: rt-capital.ru Кинотеатр на территории выставленного на продажу детского лагеря «Салют» в Воронеже

Фото: rt-capital.ru

«Салют» не работает с 2012 года. Детский лагерь включает спальные корпуса, домики для сотрудников, кинотеатр, склад, медпункт. Объекты на его территории обесточены, скважина, водопровод и система канализации нуждаются в капитальном ремонте. «Салют» находится на участке площадью 84,3 тыс. кв. м. Земля в аренде у АО «Ил» — право на нее планируют передать вместе с лагерем.

«Звездный» не функционирует с 1999 года. В его состав входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая, магазин. База отдыха не оснащена инженерными коммуникациями. Она расположена на соседнем и также арендованном участке — его площадь составляет 70,7 тыс. кв. м. Срок действия обоих договоров — до 19 марта 2063 года. Подъехать к объектам можно по грунтовой дороге.

В предыдущие разы активы пытались продать на аукционах — на этот раз речь идет о публичном предложении. Цена отсечения составляет 97,1 млн руб. Шаг повышения цены — 3,9 млн руб., снижения — 19,4 млн руб.

Подавать заявки на торги можно до 19 октября, итоги планируют подвести 21 октября.

Параллельно на повторный тендер выставлена площадка ВАСО для складирования материалов летного отряда на улице Циолковского за 9,9 млн руб. Заявки на участие в нем принимаются до 28 сентября, итоги планируют подвести 30 сентября.

Алина Морозова