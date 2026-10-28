70% воронежцев поддержали бы полный запрет на продажу вейпов
Как выяснили аналитики сервиса SuperJob, 70% жителей столицы Черноземья выступают за полный запрет вейпов. Это несколько выше среднероссийского показателя (67%).
Уровень неприятия в Воронеже оказался одним из самых высоких в стране. Против запрета высказались лишь 3% горожан — это самый низкий показатель среди всех крупных городов-миллионников. Еще 19% заявили, что им все равно, а 8% затруднились с ответом.
Жестче всего в России к запрету вейпов подошли в Ростове-на-Дону (73% «за»), а наиболее сдержанно — в Екатеринбурге (60%).
В Мособлдуме обсудили запрет на продажу электронных сигарет. SuperJob следит за динамикой общественного мнения по этому вопросу. По оценке аналитиков, «уровень поддержки инициативы о запрете на продажу вейпов стабильно высокий»: в августе 2025 года за высказывались 68% респондентов, в ноябре — 69%, сейчас — 67%. Против запрета сегодня выступили 8%, безразлична проблема — 14%. Затруднились оценить инициативу 11% респондентов.
Вчера в воронежской областной думе тоже прошло обсуждение, посвященное перспективам регулирования оборота электронных систем доставки никотина. Депутаты, медики и общественники предлагали разные идеи: от ограничений до запретов. С 1 марта 2027 года регионы смогут регулировать их розничную продажу и продажу жидкостей для них. Такое право предоставлено на период до 1 марта 2032 года.