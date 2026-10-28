70% воронежцев поддержали бы полный запрет на продажу вейпов

В Мособлдуме обсудили запрет на продажу электронных сигарет. SuperJob следит за динамикой общественного мнения по этому вопросу. По оценке аналитиков, «уровень поддержки инициативы о запрете на продажу вейпов стабильно высокий»: в августе 2025 года за высказывались 68% респондентов, в ноябре — 69%, сейчас — 67%. Против запрета сегодня выступили 8%, безразлична проблема — 14%. Затруднились оценить инициативу 11% респондентов.