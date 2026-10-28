На Дону ущерб от действий руководителя фонда капремонта превысил 47 млн рублей
В Ростовской области ущерб подрядчикам по двум эпизодам злоупотребления полномочиями руководителя некоммерческой организации превысил 47 млн руб., сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», речь Дарье Шереметьевой, которая в 2022 году временно исполняла обязанности директора фонда капитального ремонта Ростовской области и незаконно расторгла договор с подрядчиком, выполнявшим капитальный ремонт многоквартирных домов. После этого с компании по банковской гарантии взыскали более 9 млн руб.
В 2025 году, по версии следствия, фигурантка аналогичным образом расторгла договор с другой организацией, занимавшейся заменой лифтов в многоквартирных домах региона. Подрядчику был причинен ущерб более 38 млн руб., а ремонтные работы задержались более чем на три месяца, что привело к нарушению прав жителей.
Таким образом, совокупный ущерб подрядчикам по этим двум эпизодам превысил 47 млн руб.
Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, средства связи и бухгалтерскую документацию. Следственное управление СК России по Ростовской области приняло процессуальное решение в отношении фигурантки.
Оперативное сопровождение уголовного дела продолжают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.