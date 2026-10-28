На Дону ущерб от действий руководителя фонда капремонта превысил 47 млн рублей

В 2025 году, по версии следствия, фигурантка аналогичным образом расторгла договор с другой организацией, занимавшейся заменой лифтов в многоквартирных домах региона. Подрядчику был причинен ущерб более 38 млн руб., а ремонтные работы задержались более чем на три месяца, что привело к нарушению прав жителей.