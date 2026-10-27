«Всем доброго дня»
Блогера Илью Ремесло начали судить за пост про президента
Суд в Петербурге начал судебное следствие по уголовному делу в отношении некогда провластного блогера Ильи Ремесло. Ему грозит до десяти лет по статье о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стала пост фигуранта, в котором он перечислил пять причин, почему перестал поддерживать президента Владимира Путина. Подсудимый вину не признает.
В Санкт-Петербурге начали рассматривать уголовное дело в отношении блогера и юриста Ильи Ремесло о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России по мотиву политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Фигуранта впервые доставили в Приморский районный суд 27 октября. До этого заседания дважды переносились из-за неявки подсудимого. С момента задержания в июле его держали под стражей в Москве.
«Всем доброго дня»,— обратился подсудимый к собравшимся в суде журналистам. Он охотно отвечал на вопросы прессы и заверил, что готов переписываться с желающими и ответить на все вопросы. Условиями содержания в следственном изоляторе он доволен.
Илья Ремесло родился в Нальчике в 1983 году. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет. Получил известность как критик деятельности российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального и его соратников. Неоднократно заявлял, что его обращения в правоохранительные органы становились основанием для уголовных дел в отношении несистемных политиков.
Фигурант, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий умышленно, с целью дезинформации населения и дискредитации государственной власти разместил в своем канале Telegram публикацию с заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина», зачитывал обвинение дела прокурор.
Гособвинитель считает, что блогер осознавал недостоверность этих сведений. Эта информация противоречит данным, предоставленными Министерством обороны, добавил сотрудник надзорного ведомства.
Спорную публикацию Илья Ремесло опубликовал 17 марта в своем Telegram-канале. Объемный текст с рассуждениями о действующей власти стал неожиданным для обычной аудитории блогера. На следующий день его доставили в петербургскую психиатрическую больницу №3 им. Скворцова-Степанова, где он провел 30 дней. Уже 17 июля его задержали силовики.
Сам господин Ремесло во время оглашения обвинения листал журнал «Наука и жизнь», который предусмотрительно взял с собой. Подсудимый не признал вину и заявил, что реализовывал свое право на свободу слова, закрепленное в Конституции.
«Полагаю, уважаемый суд, что я реализовывал свое право на критику органов государственной власти, на что я имею право согласно Конституции, которая у нас является выше остальных законов Российской Федерации, и никакие другие законы не могут ей противоречить. Полагаю, я таким образом защищал свободу слова в нашей стране и намерен это делать далее, несмотря ни на какие сроки, которые мне намерено запросить обвинение, вот и все»,— заявил он.
Адвокат блогера Сергей Бадамшин также сослался в своей речи на положения Конституции, согласно которой каждому гарантируется свобода слова и никто не может быть принужден к выражению своих мнений. Более подробнее по деталям дела господин Бадамшин намерен высказаться во время прений.
После этого, прокурор приступил к ознакомлению с письменными материалами дела. Среди них рапорты и отчеты от силовых ведомств, в том числе из Минобороны о правомерности проведения СВО. Часть документов рассмотрели в отсутствие слушателей из-за наличия в них медицинских сведений. Также среди бумаг оказалась фотокопия почетной грамоты от президента Владимира Путина. Илья Ремесло получил ее за «активное участие в общественно-политической жизни российского общества» в качестве члена Общественной палаты. Копию грамоты подсудимый принес с собой вместе с научно-популярным журналом и в нужный момент показал журналистам.
Письменных доказательств оказалось немного, всего два тома. Следом участники процесса согласились посмотреть двухчасовое интервью, которое господин Ремесло дал журналистке Ксении Собчак. Беседа состоялась после выхода блогера из психиатрической больницы. Во время разговора, в частности, он заявлял, что видит себя будущим лидером оппозиционного движения России. С учетом пропущенной рекламы и ускоренного режима ознакомиться с выпуском удалось менее чем за полтора часа.
Следующее заседание по делу блогера назначено на 17 ноября. На нем планируют допросить супругу подсудимого о его личности. По информации «Ъ Северо-Запад», рассмотреть дело могут до конца ноября.