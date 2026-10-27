«Всем доброго дня»

«Полагаю, уважаемый суд, что я реализовывал свое право на критику органов государственной власти, на что я имею право согласно Конституции, которая у нас является выше остальных законов Российской Федерации, и никакие другие законы не могут ей противоречить. Полагаю, я таким образом защищал свободу слова в нашей стране и намерен это делать далее, несмотря ни на какие сроки, которые мне намерено запросить обвинение, вот и все»,— заявил он.