Сербии предстоит просчитать выгоды от вступления в ЕС

Сейчас экономика Сербии демонстрирует уверенный рост — ВВП страны во втором квартале 2026 года вырос на 3,8% в годовом выражении после 3,2% в первом. Увеличиваются расходы домохозяйств (плюс 4%) и инвестиций (3,3%). Однако за такими темпами скрывается ряд проблем, которые ограничивают устойчивость сербской экономики. Промышленность фактически стагнирует: в январе—августе выпуск продукции увеличился всего на 0,1%, импорт растет быстрее экспорта (5,2% против 4,1%), а безработица хоть и снижается (до 7,2% во втором квартале с 8,9% в январе—марте), но по-прежнему остается высокой.