Сербии предстоит просчитать выгоды от вступления в ЕС
Политические перемены в Сербии ставят вопрос о будущем ее экономики. В руководстве Евросоюза уже заявили о готовности поддержать Белград на пути вступления в ЕС, на 2024–2027 годы на эти цели стране было обещано финансирование в размере €1,58 млрд. По оценкам Еврокомиссии, постепенная интеграция в единый рынок позволит привлекать больше инвестиций и сокращать издержки бизнеса. Однако такое сближение потребует дорогостоящей модернизации, прежде всего сельского хозяйства.
Сейчас экономика Сербии демонстрирует уверенный рост — ВВП страны во втором квартале 2026 года вырос на 3,8% в годовом выражении после 3,2% в первом. Увеличиваются расходы домохозяйств (плюс 4%) и инвестиций (3,3%). Однако за такими темпами скрывается ряд проблем, которые ограничивают устойчивость сербской экономики. Промышленность фактически стагнирует: в январе—августе выпуск продукции увеличился всего на 0,1%, импорт растет быстрее экспорта (5,2% против 4,1%), а безработица хоть и снижается (до 7,2% во втором квартале с 8,9% в январе—марте), но по-прежнему остается высокой.
Победа оппозиции на парламентских выборах 25 октября ставит вопрос о том, станет ли Сербия двигаться быстрее по ранее объявленному пути евроинтеграции (статус страны—кандидата на вступление в Европейский союз страна получила еще в 2012 году). Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о готовности ЕС поддержать продвижение Сербии к членству в объединении, а еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила: «Двери Евросоюза открыты, и мы готовы вместе двигаться вперед».