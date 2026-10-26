ВЦИОМ: организация сбора мусора не устраивает треть россиян

Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ опубликовал 26 октября исследование об удовлетворенности россиян обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в их населенном пункте. Об отсутствии проблем с организацией сбора и вывоза мусора рассказала лишь четверть респондентов. Чаще всего россиян не устраивают переполненные контейнеры и отсутствие раздельного сбора мусора (см. график). Тем не менее за семь лет с момента старта мусорной реформы доля довольных сбором отходов россиян увеличилась на 8 процентных пунктов.