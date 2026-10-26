Беспрецедентно много глав государств соберутся на два огромных форума в Москве
26 октября специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обследовал места, где в ближайшие четыре дня соберется беспрецедентно много для нынешнего текущего момента глав государств — на Форум стран—экспортеров газа и на третий саммит «Россия—Африка». Спецкор “Ъ”, видевший многое, кажется, уже пасует перед трудностями. Но голова боится, а мастерство-то будет на страницах “Ъ” на этой неделе.
Международный пресс-центр, в который организаторы превратили национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной, производит неизгладимое впечатление на неподготовленного зрителя, а подготовленных тут утром 26 октября не было, ибо Международный пресс-центр открылся в ночь на 26 октября.
Мне удалось испытать даже что-то вроде потрясения, так как вот что, оказывается, можно сделать из простой, как говорится, швейной машинки «Зингер».
Не сказать, что я тут часто бываю, но уж точно не редко: кому-то полюбилось проводить здесь мероприятия с участием Владимира Путина. Съезд «Единой России», форум Агентства стратегических инициатив, заседание Валдайского клуба...
Зал пленарных сейчас — главный зал пишущей прессы. Аккредитованы 1,7 тыс. журналистов, половина из них утром были здесь и растворились в помещениях. Бело-сине-красные ряды столов, компьютеры, экран длиной во всю стену... да и вообще: новые стены в коридорах и залах — как декорации африканских колониальных строений... Ничего, что вызывало бы вопросы или раздражение, а ведь обычно вызывает все. Зал для пресс-конференций еще умопомрачительней... Такое впечатление, что организаторы стосковались по проведению в Москве глобальных мероприятий и решили блеснуть... А до этого еще кто-то блеснул выделением бюджета... Как в последний раз, ей-богу...
А вот появились те, ради кого строилось здесь все это великолепие. На автобусах из отеля привезли африканских журналистов.