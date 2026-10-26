Беспрецедентно много глав государств соберутся на два огромных форума в Москве

Зал пленарных сейчас — главный зал пишущей прессы. Аккредитованы 1,7 тыс. журналистов, половина из них утром были здесь и растворились в помещениях. Бело-сине-красные ряды столов, компьютеры, экран длиной во всю стену... да и вообще: новые стены в коридорах и залах — как декорации африканских колониальных строений... Ничего, что вызывало бы вопросы или раздражение, а ведь обычно вызывает все. Зал для пресс-конференций еще умопомрачительней... Такое впечатление, что организаторы стосковались по проведению в Москве глобальных мероприятий и решили блеснуть... А до этого еще кто-то блеснул выделением бюджета... Как в последний раз, ей-богу...