Возобновление экспорта дизтоплива из России не снизило мировые котировки
Частичное возобновление экспорта российского дизтоплива после переговоров президентов РФ и США пока не помогло снизить мировые цены. По оценке аналитиков, росту котировок дизтоплива способствуют высокая стоимость нефти, ограниченные запасы нефтепродуктов и сезонные ремонты НПЗ. Для устойчивого снижения цен потребуется значительное и стабильное увеличение предложения.
Стоимость дизтоплива с поставкой в Северо-Западную Европу с учетом страховки и фрахта (CIF) 22 октября выросла на $8,5, до $1,48 тыс. за тонну, говорится в обзоре Platts (есть у “Ъ”). Как указывают аналитики, цены растут на фоне сообщений об атаках на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, несмотря на надежды на охлаждение рынка после возобновления экспорта российского дизтоплива. В сентябре Platts оценивало стоимость дизтоплива на европейском рынке в рекордные $1,64 тыс. за тонну. До начала военных действий США и Ирана цена составляла около $714,72 за тонну.
Правительство РФ сообщило о частичном открытии экспорта дизтоплива с 10 октября после переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. На первом этапе планируется экспортировать 500 тыс. тонн. По данным “Ъ”, поставки будут разрешены отдельным нефтекомпаниям по квотам. До этого эмбарго на экспорт дизтоплива для производителей действовало до 31 октября, для остальных участников рынка — до конца января 2027 года.
По данным S&P Global Energy Commodities at Sea (CAS), танкер с российским дизтопливом вышел из порта Приморск 22 октября и должен прибыть в Нью-Йорк 6–7 ноября. Вице-премьер Александр Новак говорил, что первый танкер должен доставить около 40 тыс. тонн дизтоплива. Судовой брокер SSY отмечал в записке, которую цитирует S&P Global, что, если предложение из России ослабит дефицит дизтоплива на американском рынке, США смогут сохранить экспорт для более широкого круга покупателей. Но европейский трейдер заявил агентству, что для влияния на рынок ЕС требуется значительное увеличение российских поставок от текущих объемов.