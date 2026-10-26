Возобновление экспорта дизтоплива из России не снизило мировые котировки

Стоимость дизтоплива с поставкой в Северо-Западную Европу с учетом страховки и фрахта (CIF) 22 октября выросла на $8,5, до $1,48 тыс. за тонну, говорится в обзоре Platts (есть у “Ъ”). Как указывают аналитики, цены растут на фоне сообщений об атаках на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, несмотря на надежды на охлаждение рынка после возобновления экспорта российского дизтоплива. В сентябре Platts оценивало стоимость дизтоплива на европейском рынке в рекордные $1,64 тыс. за тонну. До начала военных действий США и Ирана цена составляла около $714,72 за тонну.