ЦБ требует ускорить расчеты в криптообменниках до уровня фондового рынка
Банк России требует, чтобы скорость операций криптообменников была сопоставима с расчетами на классическом фондовом рынке. Как указывают эксперты, для обеспечения такой скорости потребуется слаженная работа всей инфраструктуры рынка.
Однако выстроить такую связку будет проще крупным экосистемам, в частности ВТБ, Сбербанку и «Т-Технологиям», которые уже вошли в реестры криптообменников и цифровых депозитариев. Небольшим обменникам придется с нуля налаживать интеграцию с депозитариями и банками.
Операции, проводимые на крипторынке, отличаются высокой скоростью исполнения. В частности, в цифровых депозитариях перевод средств между тестовыми кошельками проходит практически мгновенно, а первая в России междепозитарная операция заняла около минуты (см. “Ъ” от 10 октября). «Логика ЦБ понятна — деньги и криптовалюта клиентов не должны "зависать" у обменника, пока тот ищет, где купить нужный актив»,— указывает руководитель отдела развития блокчейн-технологий Т-Банка Александр Кретов.
Чтобы обеспечить такую скорость расчетов, обменникам потребуется их слаженная работа совместно с цифровым банком и депозитарием, который будет администрировать адреса-идентификаторы и обеспечивать переход цифровой валюты между счетами участников сделки, указывают эксперты. И «выстроить такую связку будет проще крупным экосистемам», считает господин Кретов.