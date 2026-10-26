ЦБ требует ускорить расчеты в криптообменниках до уровня фондового рынка

Операции, проводимые на крипторынке, отличаются высокой скоростью исполнения. В частности, в цифровых депозитариях перевод средств между тестовыми кошельками проходит практически мгновенно, а первая в России междепозитарная операция заняла около минуты (см. “Ъ” от 10 октября). «Логика ЦБ понятна — деньги и криптовалюта клиентов не должны "зависать" у обменника, пока тот ищет, где купить нужный актив»,— указывает руководитель отдела развития блокчейн-технологий Т-Банка Александр Кретов.