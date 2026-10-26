“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска к чиновнику из Петербурга
“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой к Вячеславу Захарову, являвшемуся заместителем начальника службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Чиновник оказался подпольным миллиардером: им были приобретены десятки земельных участков, домов и квартир в основном на берегу Финского залива и Ладожского озера, которые сдавались в аренду.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что, игнорируя запреты на предпринимательскую деятельность, служащий через подконтрольных ему лиц руководил ООО «Мега-Строй», осуществлявшим строительство жилых и нежилых зданий, а также ООО «Реал-Яхтинг», оказывающим услуги в сфере организации отдыха.
Для сокрытия нарушения антикоррупционного законодательства и стандартов господин Захаров зарегистрировал свой бизнес на детей, не имевших ни самостоятельного источника доходов, ни опыта и знаний для его ведения, а также на доверенных лиц. В последующем он, как говорится в иске, «стал формировать материальную базу компаний». Для этого фигурант, в частности, обеспечил выдачу ООО «Мега-Строй» разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию 17-этажного нежилого здания в Санкт-Петербурге на Бестужевской улице, д. 23, стр. 1 кадастровой стоимостью 923 935 907 руб.
Изначально на этом месте строился физкультурный комплекс. Также совместно с партнерами он приобрел имущественный комплекс базы отдыха на берегу Ладожского озера в Приозерском районе Ленинградской области, управление которым осуществлялось подконтрольными ему ООО «Реал-Яхтинг» и ООО «Пчелка» (ликвидировано в 2024 году). ООО «Реал-Яхтинг» за последние пять лет получена прибыль на сумму более 60 млн руб.