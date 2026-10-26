“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска к чиновнику из Петербурга

Для сокрытия нарушения антикоррупционного законодательства и стандартов господин Захаров зарегистрировал свой бизнес на детей, не имевших ни самостоятельного источника доходов, ни опыта и знаний для его ведения, а также на доверенных лиц. В последующем он, как говорится в иске, «стал формировать материальную базу компаний». Для этого фигурант, в частности, обеспечил выдачу ООО «Мега-Строй» разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию 17-этажного нежилого здания в Санкт-Петербурге на Бестужевской улице, д. 23, стр. 1 кадастровой стоимостью 923 935 907 руб.