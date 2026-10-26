«Атомстройэкспорту» отказано во взыскании неустойки с поставщика оборудования

Спор возник из договора от 26 сентября 2023 года, по которому ООО «Корпорация АК ЭСКМ» должна была изготовить и поставить АО «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома») оборудование для четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» в Египте на 762,4 млн руб. Срок поставки назначили на 30 декабря 2023 года — на исполнение обязательств давалось 67 рабочих дней. Перед изготовлением поставщик должен был согласовать техдокументацию с покупателем, генпроектировщиком и другими организациями.