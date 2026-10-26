«Атомстройэкспорту» отказано во взыскании неустойки с поставщика оборудования
Арбитражный суд Краснодарского края отказал структуре «Росатома» в выдаче исполнительного листа на решение третейского суда. Тот взыскал с поставщика 111 млн руб. неустойки за срыв поставки оборудования для строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа».
Госсуд установил, что срок поставки в контракте был заведомо неисполнимым, а арбитры не выяснили фактические причины задержки и степень вины сторон. Кроме того, при рассмотрении спора были нарушены процессуальные права поставщика. Исполнение арбитражного решения противоречило бы публичному порядку РФ, заключил госсуд.
Спор возник из договора от 26 сентября 2023 года, по которому ООО «Корпорация АК ЭСКМ» должна была изготовить и поставить АО «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома») оборудование для четырех энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» в Египте на 762,4 млн руб. Срок поставки назначили на 30 декабря 2023 года — на исполнение обязательств давалось 67 рабочих дней. Перед изготовлением поставщик должен был согласовать техдокументацию с покупателем, генпроектировщиком и другими организациями.