Бывшего члена совета директоров «Норникеля» арестовали по делу о мошенничестве
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший член совета директоров ПАО «Норникель» Станислав Лучицкий. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Связано ли уголовное преследование с его работой в структуре Владимира Потанина или с деятельностью компании, соучредителем которой он стал в середине 2022 года, неизвестно.
В компанию «Норникель», являющуюся одним из крупнейших в мире производителей никеля и палладия, Станислав Лучицкий, окончивший Норильский индустриальный институт, пришел в 2014 году. Там он возглавил проектный офис Читинского проекта ПАО. Затем был генеральным директором ООО «Арктик Палладий» («дочка» «Норникеля») и руководил строительством Быстринского горно-обогатительного комбината в Забайкалье.
В 2021 году господина Лучицкого избрали в совет директоров ПАО «Норникель», где он стал заместителем гендиректора и руководителем блока геологоразведки, технологий и инжиниринга, а также членом комитета по стратегии и устойчивому развитию и изменению климата.