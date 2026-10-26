В российский прокат вышел фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу
«Фьорд» Кристиана Мунджиу — фильм—победитель Каннского фестиваля — добрался до российского проката. Мунджиу принес первый большой международный успех румынской новой волне еще в 2007 году, когда главным каннским призом был награжден его фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня».
Драма нелегального аборта была погружена в атмосферу моральных унижений, типичных для поздней стадии режима Чаушеску. Но парадоксальным образом именно шедевр Мунджиу положил начало целой травматической серии «фильмов про аборты», появившихся в гораздо более свободных странах, включая Францию и США. Оказалось, что и с абортами, и вообще со свободами там тоже не все так просто.
И вот уже сам Мунджиу выводит свое кино из (по-прежнему отсталой) Румынии в передовую Норвегию, страну живописных скал, снежных лавин и доведенной до высшей кондиции, а то и до абсурда демократии. Режиссер экзаменует предлагаемые тамошним обществом моральные нормы. И приходит к неутешительным выводам.