В российский прокат вышел фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу

Драма нелегального аборта была погружена в атмосферу моральных унижений, типичных для поздней стадии режима Чаушеску. Но парадоксальным образом именно шедевр Мунджиу положил начало целой травматической серии «фильмов про аборты», появившихся в гораздо более свободных странах, включая Францию и США. Оказалось, что и с абортами, и вообще со свободами там тоже не все так просто.