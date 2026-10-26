«Реал» одержал победу над «Барселоной»

Состоявшийся вечером 25 октября центральный матч всего футбольного уикенда превратил в его героя человека, на которого еще недавно поглядывали с подозрением. В межсезонье «Реал» второй раз назначил на пост главного тренера Жозе Моуринью. Но в 2010 году, когда он впервые доверился португальцу, тот был самым мощным, трендовым футбольным наставником, который, считалось, буквально примагничивает титулы.