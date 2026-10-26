«Норникель» нарастил выпуск на 4–41% в 3-м квартале и подтвердил годовой прогноз
«Норникель» подтвердил прогноз производства на 2026 год и ожидает, что выпуск меди и палладия окажется ближе к верхней границе планируемого диапазона, сообщил 26 октября первый вице-президент — операционный директор компании Евгений Федоров. По итогам года «Норникель» намерен произвести 193–203 тыс. тонн никеля, 336–356 тыс. унций палладия, 616–636 тыс. унций платины и 405–429 тыс. тонн меди с учетом Забайкальского дивизиона.
В третьем квартале «Норникель» увеличил выпуск никеля квартал к кварталу на 41%, до 61 тыс. тонн, по итогам девяти месяцев — на 4% год к году, до 146 тыс. тонн. Как пояснили в компании, квартальная динамика связана с ростом объемов перерабатываемого сырья, накопленного во время ежегодного перерыва в работе морского порта в Дудинке, а также с увеличением выпуска товарного сульфидного никелевого концентрата на Кольской площадке. На показателе девяти месяцев сказался рост добычи руды.
Производство меди, включая Забайкальский дивизион, в третьем квартале ко второму выросло на 4%, до 127 тыс. тонн, а за девять месяцев составило 367 тыс. тонн, что практически соответствует прошлогоднему уровню. Как сообщил «Норникель», результаты связаны с ростом выпуска концентрата для продажи, а также с увеличением добычи руды в Забайкальском дивизионе. Производство палладия и платины увеличилось на 25% и 32% квартал к кварталу, до 736 тыс. унций и 192 тыс. унций соответственно в связи с оптимизацией сроков проведения ремонтов на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) и переработкой на Кольской площадке полуфабриката, накопленного во время паузы в работе порта. За девять месяцев выпуск этих металлов снизился на 4% и 2%, до 1,93 млн унций и 472 тыс. унций соответственно из-за эффекта высокой базы аналогичного периода 2025 года.