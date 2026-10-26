Вышел новый альбом Джона Ледженда «Мuse»

Наследник традиций американской эстрады и лауреат всех главных премий индустрии развлечений Джон Ледженд выпустил новый альбом «Мuse». Он был записан в студии, расположенной в парижской штаб-квартире Louis Vuitton, а его партнером стал Фаррелл Уильямс, совмещающий в своей карьере музыку и работу в индустрии роскоши. Музыкальная идея альбома — соединить оркестровую роскошь старой американской эстрады с современной ритмикой.