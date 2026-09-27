Овчинка сроков стоила

Мосгорсуд оставил без изменений приговор группе ученых и предпринимателю, которые были признаны виновными в хищении 210 млн руб., выделенных Минобрнауки на разработку вакцины для овец. Двое фигурантов были осуждены условно, остальные получили от четырех до семи лет. Прокуратура требовала ужесточить наказания, защита, напротив, просила об оправдании либо возврате дела прокурору. Апелляционную инстанцию обеим сторонам убедить не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаилу Щетинину, как и другим фигурантам дела, наказание оставили без изменений

Фото: Олег Богданов / Коммерсантъ Михаилу Щетинину, как и другим фигурантам дела, наказание оставили без изменений

Фото: Олег Богданов / Коммерсантъ

В Мосгорсуде 24 сентября завершилось рассмотрение апелляционных жалоб защиты и представления прокуратуры на приговор, вынесенный в марте прошлого года Савеловским судом столицы бывшим советнику Минобрнауки, ведущему сотруднику Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП; ныне Российский биотехнологический университет) Роману Глушакову, ректору вуза Михаилу Балыхину, проректору по научной работе университета, в прошлом (2014–2018) сенатору от Алтайского края Михаилу Щетинину, заведующему лабораторией Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН Алексею Шевелеву, научному руководителю одного из заключительных этапов проекта Дмитрию Ковалеву и директору компании «Евро Пак» Ашоту Карапетяну.

Все они были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, первые четверо получили от четырех до семи лет колонии, двое последних — условные сроки.

Как установил суд первой инстанции, фигуранты похитили субсидию в размере 210 млн руб., которую Минобрнауки выделило в 2018 году на разработку вакцины против анаплазмоза овец.

К исполнению проекта был привлечен МГУПП, а соинвестором вуза стало люберецкое ООО «Евро Пак», обязавшееся обеспечить дополнительное финансирование и создать опытно-производственную линию. Как позже установили следователи МВД, условия договора выполнены не были, а отчеты, направленные в Минобрнауки и компании-цензору ООО «Инконсалт К», оказались, по мнению суда, фиктивными.

Прокуратура в своем представлении назвала наказание слишком мягким.

Надзорное ведомство посчитало, что сроки, назначенные Дмитрию Ковалеву и Ашоту Карапетяну — четыре с половиной и четыре года соответственно,— должны быть не условными, а реальными. «Суд не учел характера и степени общественной опасности совершенного преступления»,— пояснила прокуратура.

По мнению надзора, безосновательно осужденным не были назначены штрафы и ограничения в занятии определенных должностей после освобождения. Прокуратура предложила каждого оштрафовать на 900 тыс. руб., запретив на два года десять месяцев занимать организационно-распорядительные или управленческие должности либо в учреждениях науки и образования, либо коммерческих структурах.

Надзор потребовал удовлетворить иск Минобрнауки к осужденным — сумму ущерба 210 млн руб., суд первой инстанции переадресовал его гражданскому судопроизводству. Тот факт, что арбитраж ранее взыскал с фигурантов указанную сумму, по мнению прокуратуры, на решение уголовного суда влиять не должен, поскольку денег министерство пока так и не получило.

Осужденные настаивали на своей невиновности. Их защита утверждала, что работы велись реально, заказчик принял результаты четырех из пяти этапов, каждый проверялся консалтинговой компанией и независимыми экспертами. Опытный образец вакцины был готов к 2019 году, хранится и может быть проверен на овцах.

Полному завершению работ, утверждали адвокаты, помешала пандемия.

Они также отметили, что финансовая экспертиза по делу не проводилась, из-за чего похищенной признали всю сумму финансирования — 210 млн руб., хотя исполнители получили лишь 170 млн, а 50 млн остались на счету университета и не были раскассированы. Все обвинение, по мнению защиты, строилось на показаниях одной обвиняемой, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве (ее дело было выделено в отдельное производство), а эксперт, проводивший исследование опытного образца вакцины, не был биологом.

Осужденные просили отменить приговор и вернуть дело прокурору либо оправдать их. Однако апелляционная инстанция отказала в удовлетворении требований как прокуратуре, так и осужденным и их защите. Приговор вступил в законную силу.

Алексей Соковнин