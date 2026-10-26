В российский прокат выходит французский фильм «Безумный день в "Комеди Франсез"»

Оригинальное название «De la Comedie-Francaise» в российском прокате переделали в «Безумный день…», но к Фигаро и Бомарше фильм никакого отношения не имеет. Речь идет о постановке на самой знаменитой сцене Франции шекспировского «Макбета». Вернее, не о процессе работы над трагедией (нужно сразу сказать, что создатели фильма не берут на себя лишнего и о природе театрального искусства, как это делали, скажем, Джон Кассаветис в «Премьере», Рюсукэ Хамагути в «Сядь за руль моей машины» или Константин Худяков в «Успехе», не рассуждают), а о последних трех часах уже перед премьерой спектакля. И зритель следит за событиями почти что в режиме реального времени.