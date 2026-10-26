В российский прокат выходит французский фильм «Безумный день в "Комеди Франсез"»
В российский прокат выходит французский фильм «Безумный день в "Комеди Франсез"», снятый режиссерами Бертраном Юскла и Мартеном Дарондо за кулисами самого знаменитого театра Парижа и с участием актеров этой старейшей непрерывно работающей театральной труппы в мире.
Оригинальное название «De la Comedie-Francaise» в российском прокате переделали в «Безумный день…», но к Фигаро и Бомарше фильм никакого отношения не имеет. Речь идет о постановке на самой знаменитой сцене Франции шекспировского «Макбета». Вернее, не о процессе работы над трагедией (нужно сразу сказать, что создатели фильма не берут на себя лишнего и о природе театрального искусства, как это делали, скажем, Джон Кассаветис в «Премьере», Рюсукэ Хамагути в «Сядь за руль моей машины» или Константин Худяков в «Успехе», не рассуждают), а о последних трех часах уже перед премьерой спектакля. И зритель следит за событиями почти что в режиме реального времени.
Жизнь театрального закулисья — неисчерпаемый источник анекдотов, столь любимых теми, кто за кулисами никогда не бывает. В фильме про «Комеди Франсез», будто в энциклопедии, собраны все нелепости и недоразумения, которые можно только вообразить. Режиссера не пускают в театр, потому что она забыла дома пропуск, хотя охрана прекрасно знает ее в лицо. Техники изводят актеров рассказами о том, почему невозможно сделать то, что срочно требуется.
Исполнительница роли леди Макбет из-за аварии на железной дороге застряла в другом городе, где снимается в мыльной опере, и теперь режиссер сама должна оперативно ввестись на главную роль. Пожилая актриса, вспомнив молодость, накурилась травки и теперь не может найти дорогу из гримерки на сцену. Жена исполнителя роли Макбета занимается сексом с молодым актером, и из-за включенной на весь театр громкой связи рогоносец узнает об этом — именно в тот момент, когда гримерша трудится над его лицом, чтобы он выглядел на двадцать лет моложе…