Василий Ломаченко решил вернуться на ринг ради титула абсолютного чемпиона мира
Один из самых ярких боксеров нынешнего века Василий Ломаченко, в прошлом году объявивший после казавшихся уже слишком серьезными проблем со здоровьем об окончании карьеры, неожиданно решил возобновить ее. 38-летний украинец собирается вернуться на ринг ради, по сути, единственного значимого достижения, ему не покорившегося. Это звание абсолютного чемпиона мира. Его он планирует добыть во втором полулегком весе (до 59 кг), в котором сейчас царит американец О’Шаки Фостер, только что собравший три чемпионских пояса, уверенно победив знаменитого мексиканца Эмануэля Наваррете.
О том, что в следующем году он собирается возобновить карьеру, Василий Ломаченко рассказал в интервью стриминговому сервису DAZN. В нем он сообщил, что «проснулся однажды» и подумал, что «в 38 лет должен попробовать еще раз стать абсолютным чемпионом мира»: «В 40 или 41 будет уже чересчур поздно».
Заявление стало информационным хитом в профессиональном боксерском сообществе по понятным причинам. Дело в том, что его сделал один из самых ярких бойцов нынешнего века. Василия Ломаченко признали феноменом, еще когда он выступал в любительских состязаниях.