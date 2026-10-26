Василий Ломаченко решил вернуться на ринг ради титула абсолютного чемпиона мира

Один из самых ярких боксеров нынешнего века Василий Ломаченко, в прошлом году объявивший после казавшихся уже слишком серьезными проблем со здоровьем об окончании карьеры, неожиданно решил возобновить ее. 38-летний украинец собирается вернуться на ринг ради, по сути, единственного значимого достижения, ему не покорившегося. Это звание абсолютного чемпиона мира. Его он планирует добыть во втором полулегком весе (до 59 кг), в котором сейчас царит американец О’Шаки Фостер, только что собравший три чемпионских пояса, уверенно победив знаменитого мексиканца Эмануэля Наваррете.