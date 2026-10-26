В Сербии сменилась власть после 14 лет правления Александра Вучича

Помимо «референдумской атмосферы», ключевую роль на воскресных выборах сыграла рекордная явка. Если раньше она никогда не дотягивала до 60%, то на этот раз перевалила далеко за 70-процентную отметку. Практически весь день голосования у избирательных участков по всей Сербии, и особенно в столице Белграде, стояли огромные очереди, в которых люди ждали иногда более часа. Особенно внушительными очереди были за рубежом, где власти, зная настроение диаспоры, максимально сократили число избирательных участков.