В Сербии сменилась власть после 14 лет правления Александра Вучича
После 14 лет правления Сербской прогрессивной партии и ее лидера Александра Вучича в Сербии сменилась власть. Правящая партия с треском проиграла 25 октября досрочные парламентские выборы, и власть сформирует новая политическая сила — «Студенческий список», два года проводивший протесты по всей стране. Оправдался прогноз, что выборы станут своего рода референдумом о поддержке Александра Вучича, который досрочно сложил полномочия президента, рассчитывая пересесть в кресло премьера. План не сработал, теперь экс-президент может надеяться разве что на избрание новым президентом Сербии «своего человека» на выборах, которые пройдут до конца года.
Через полтора часа после закрытия избирательных участков Александр Вучич неожиданно предстал перед журналистами в штабе правящей партии и объявил: «Голоса еще подсчитывают, но уже ясно, что мы выборы проиграли, победил "Студенческий список", у них будет 135–140 депутатских мест (из 250 мест в сербском парламенте.— “Ъ”), у нас — около 105. За нас проголосовали 1,7 млн избирателей, за студентов — около 2,2 млн».
Помимо «референдумской атмосферы», ключевую роль на воскресных выборах сыграла рекордная явка. Если раньше она никогда не дотягивала до 60%, то на этот раз перевалила далеко за 70-процентную отметку. Практически весь день голосования у избирательных участков по всей Сербии, и особенно в столице Белграде, стояли огромные очереди, в которых люди ждали иногда более часа. Особенно внушительными очереди были за рубежом, где власти, зная настроение диаспоры, максимально сократили число избирательных участков.