Первого главу МИД России Козырева признали иноагентом

Минюст России признал иностранным агентом первого главу МИД РФ Андрея Козырева. Пост министра он занимал с 1990 по 1996 года. Проживает в США с 2012 года. В реестр иноагентов также добавили писателя и филолога Николая Эпле, украинскую журналистку Дарью Счастливую, общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции», а также бывшего аналитика Управления ФСИН по Москве Анну Каретникову.

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Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против боевых действий на территории Украины, участвовали в деятельности нежелательных в РФ организаций и формировали негативный образ российской армии.

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