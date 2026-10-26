Действующий президент Бразилии неожиданно победил на выборах во втором туре
Президент Бразилии Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, обеспечив себе четвертый — и без преувеличения — исторический срок во главе государства. Итоги голосования стали неожиданностью почти для всех: победу, пусть и с небольшим перевесом, прочили правому сенатору Флавио Болсонару, который, как некогда и его отец экс-президент Жаир Болсонару, свое поражение признавать не захотел. Новый срок да Силвы грозит стать для главного тяжеловеса и старожила бразильской политики самым сложным — как из-за экономических трудностей, так и ввиду заметно окрепших позиций правоконсервативной оппозиции в Конгрессе.
По данным Высшего избирательного суда, после подсчета почти всех бюллетеней, поданных 25 октября, Инасио Лула да Силва набрал 51,8% голосов, тогда как Флавио Болсонару — 48,2%. Такие итоги тут же квалифицировали как беспрецедентные: с момента возвращения Бразилии к прямым выборам в 1989 году еще ни один кандидат не одерживал победу во втором туре, проиграв, как Лула да Силва, в первом. Причем разрыв между кандидатами тоже стал впечатляющим: да Силва опередил соперника на 4,4 млн голосов — более чем вдвое больше того отрыва, с которым действующий президент обошел на выборах 2022 года отца Флавио Жаира Болсонару.
Флавио Болсонару, как и его отец, который не признал своего поражения Луле 4 года назад и был впоследствии приговорен Верховным судом к 27 годам тюрьмы за подготовку госпереворота с целью удержания власти, также отказался признать свое поражение и затребовал аннулировать результаты. По мнению аналитиков, это безнадежная попытка с учетом масштаба поражения Флавио Болсонару от Лулы.