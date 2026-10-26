Действующий президент Бразилии неожиданно победил на выборах во втором туре

По данным Высшего избирательного суда, после подсчета почти всех бюллетеней, поданных 25 октября, Инасио Лула да Силва набрал 51,8% голосов, тогда как Флавио Болсонару — 48,2%. Такие итоги тут же квалифицировали как беспрецедентные: с момента возвращения Бразилии к прямым выборам в 1989 году еще ни один кандидат не одерживал победу во втором туре, проиграв, как Лула да Силва, в первом. Причем разрыв между кандидатами тоже стал впечатляющим: да Силва опередил соперника на 4,4 млн голосов — более чем вдвое больше того отрыва, с которым действующий президент обошел на выборах 2022 года отца Флавио Жаира Болсонару.