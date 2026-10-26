Число случаев продажи контрафакта в интернете выросло в России на 57%

По итогам января—июня 2026 года в России было зафиксировано как минимум 320,3 тыс. случаев продажи контрафактной продукции через интернет, что на 57% больше, чем годом ранее. Чаще всего «серые» товары можно найти на маркетплейсах. Единичные блокировки в этом случае не помогают, а доказать нарушение и добиться реального взыскания с продавцов такой продукции очень сложно, предупреждают эксперты.