Число случаев продажи контрафакта в интернете выросло в России на 57%
По итогам января—июня 2026 года в России было зафиксировано как минимум 320,3 тыс. случаев продажи контрафактной продукции через интернет, что на 57% больше, чем годом ранее. Чаще всего «серые» товары можно найти на маркетплейсах. Единичные блокировки в этом случае не помогают, а доказать нарушение и добиться реального взыскания с продавцов такой продукции очень сложно, предупреждают эксперты.
Продавцы контрафакта используют две основные схемы — подделку самого товара под видом популярного бренда и использование чужой марки для продажи собственных товаров, нанося логотип или изображение без разрешения правообладателя.