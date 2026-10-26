В Башкирии разрешили заправлять топливо в канистры
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в правительстве об отмене запрета заправлять топливо в канистры. Также он констатировал отмену лимитов на отпуск всех видов бензина и дизельного топлива.
«Крупными сетями АЗС сняты ограничения по объемам заправки бензина и дизельного топлива», — отметил он.
Глава республики поблагодарил руководителей «Лукойл», «Роснефти», «Башнефти», «Газпром Нефтехим Салават» и всех руководителей АЗС за проделанную тяжелую работу. Он отметил сокращение очередей, что и стало причиной отмены запрета на заправку топлива в канистры и иные емкости.
Как сообщал «Ъ-Уфа», с 27 июня в Башкирии временно ограничили продажу топлива на АЗС до 30 л на автомобиль и запретили отпускать его в канистрах. Такие меры были приняты оперативным штабом из-за повышенного спроса.