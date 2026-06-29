В Башкирии ограничили продажу топлива

В Башкирии временно ограничили продажу топлива на АЗС до 30 л на автомобиль и запретили отпускать его в канистрах. Такие меры приняты из-за повышенного спроса, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Шельдяев.

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Во время правительственного совещания он пояснил, что ограничения не коснутся бюджетных организаций, а для контроля над ситуацией к работе привлекут представителей администрации и центра общественной безопасности. Он допустил, что ситуация нормализуется до конца недели.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что прос на покупку бензина уже начал снижаться, поскольку поставки топлива с НПЗ были увеличены на 1 тыс. тонн. По его словам, ажиотаж возник из-за вопросов с логистикой: в некоторых районах есть только частные АЗС, которые из-за малого объема не могут обеспечить топливом всех желающих. «Целые районы остаются без бензина, а это недопустимо», — сказал Радий Хабиров.

28 июня на заправках в Уфе были зафиксированы длинные очереди — их протяженность составила 803 автомобиля. К утру 29 июня в очередях стояло около 490 машин, отметил Александр Шельдяев.

С конца мая более 30 регионов России ввели ограничения на продажу топлива. Наиболее строгий режим действует в Крыму и Севастополе. Там свободную продажу бензина приостановили 21 июня, полностью переведя АЗС на обеспечение экстренных и государственных служб.