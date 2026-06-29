В Башкирии ограничили продажу топлива
В Башкирии временно ограничили продажу топлива на АЗС до 30 л на автомобиль и запретили отпускать его в канистрах. Такие меры приняты из-за повышенного спроса, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Шельдяев.
Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ
Во время правительственного совещания он пояснил, что ограничения не коснутся бюджетных организаций, а для контроля над ситуацией к работе привлекут представителей администрации и центра общественной безопасности. Он допустил, что ситуация нормализуется до конца недели.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что прос на покупку бензина уже начал снижаться, поскольку поставки топлива с НПЗ были увеличены на 1 тыс. тонн. По его словам, ажиотаж возник из-за вопросов с логистикой: в некоторых районах есть только частные АЗС, которые из-за малого объема не могут обеспечить топливом всех желающих. «Целые районы остаются без бензина, а это недопустимо», — сказал Радий Хабиров.
28 июня на заправках в Уфе были зафиксированы длинные очереди — их протяженность составила 803 автомобиля. К утру 29 июня в очередях стояло около 490 машин, отметил Александр Шельдяев.
С конца мая более 30 регионов России ввели ограничения на продажу топлива. Наиболее строгий режим действует в Крыму и Севастополе. Там свободную продажу бензина приостановили 21 июня, полностью переведя АЗС на обеспечение экстренных и государственных служб.
Проблемы с поставками топлива и его дефицит наблюдаются в ряде российских регионов, среди которых Новосибирская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Рязанская области, а также Калмыкия и Крым. Ситуация объясняется, в частности, перебоями с доставкой грузов по железной дороге, из-за чего топливо приходит с нарушением сроков. Например, поезда с нефтепродуктами из Центральной России идут на несколько недель дольше обычного.
Дефицит топлива также связан с рядом других факторов: накопленным отложенным спросом перед весенне-летним сезоном, сезонным повышением потребления и ростом активности туризма. В ряде случаев причиной нехватки также становились внеплановые ремонты на установках первичной переработки нефти на нескольких крупных заводах России. Власти Крыма ранее понижали лимит на продажу бензина в одни руки с 30 до 20 литров, а свободная продажа топлива могла быть возобновлена только после формирования достаточных запасов.
Власти пытались стабилизировать топливный рынок за счёт обнуления ввозных таможенных пошлин на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также увеличения импорта бензина из Белоруссии. Однако, логистические издержки могут снижать эффективность этих мер, делая перевозку невыгодной. В условиях топливного кризиса 2023 года правительство впервые в современной истории ввело полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива, что привело к снижению биржевых котировок, но позже столкнулось с угрозой затоваривания.
В целом, российский топливный рынок постоянно требует ручного управления в кризисных ситуациях из-за таких проблем, как несовершенство механизма демпфера и непоследовательность действий регуляторов. В 2024 году рентабельность розничной продажи топлива улучшилась за счет снижения мелкооптовых цен, но участники рынка ожидают её скорое снижение из-за предстоящих ремонтов на НПЗ и повышенных акцизов.