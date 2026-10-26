Трамп готовится оспаривать победу демократов на выборах в Конгресс

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США прогнозы для Республиканской партии становятся все более мрачными. По оценке аналитического центра Cook Political Report, демократы уверенно лидируют в тех 218 округах, которые необходимы для контроля над Палатой представителей, республиканцы могут рассчитывать на победу в 198 округах, исход голосования еще в 17 округах остается неясным.