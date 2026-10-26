Трамп готовится оспаривать победу демократов на выборах в Конгресс
В преддверии намеченных на 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс США прогнозы для Республиканской партии сулят ей утрату большинства в Палате представителей и Сенате. Администрация Трампа готовится оспаривать итоги голосования от Калифорнии до Аляски. Похожая практика на президентских выборах 2020 года, когда Дональд Трамп попытался оспорить свой проигрыш Джо Байдену, закончилась штурмом Капитолия. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.
В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США прогнозы для Республиканской партии становятся все более мрачными. По оценке аналитического центра Cook Political Report, демократы уверенно лидируют в тех 218 округах, которые необходимы для контроля над Палатой представителей, республиканцы могут рассчитывать на победу в 198 округах, исход голосования еще в 17 округах остается неясным.
Наиболее вероятным результатом голосования Cook считает переход к демократам от 12 до 22 республиканских мест, что сулит им от 227 до 237 мандатов в Палате представителей. Модель электорального аналитика Нейта Сильвера оценивает вероятность победы демократов в нижней палате Конгресса в 95%.