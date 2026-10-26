ВС рассмотрит иск о праве на бесплатную вакцинацию от энцефалита
Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит иск жительницы Екатеринбурга, которой пришлось делать платную прививку от клещевого энцефалита. Она оспаривает утвержденный приказом Минздрава национальный календарь прививок, из буквальной трактовки которого следует, что бесплатная вакцинация положена только строителям, мелиораторам, геологам и другим работникам, прибывшим на эндемичные территории. В Минздраве с иском не согласны, поскольку решение о проведении вакцинации принимают регионы, а национальный календарь прививок — лишь один из документов для принятия таких решений.
С иском в Верховный суд РФ в июле обратилась жительница Екатеринбурга Алена Иванова (фамилия изменена). В мае 2024 года она отправилась в горбольницу №14 для плановой бесплатной ревакцинации против клещевого энцефалита, но получила отказ, следует из текста заявления в ВС (есть у “Ъ”). Госпоже Ивановой пришлось прививаться в частной клинике за 1 тыс. руб. Жительница пошла в местную прокуратуру, указывая на нарушение своих прав, а надзорное ведомство обратилось в суд. Но Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга в ноябре 2024 года в иске отказал. Свердловский областной суд и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставили это решение без изменений.
Возможность гражданам получать бесплатные прививки от клещевого энцефалита закреплена в приказе Минздрава №1122н от декабря 2021 года. Этим документом, в частности, утвержден национальный календарь прививок, а одним из приложений к приказу определен круг лиц для обязательной бесплатной вакцинации от энцефалита. Это граждане, проживающие или въезжающие на эндемичные по энцефалиту территории (Свердловская область относится к ним), а также строители, мелиораторы, лесники, геологи, лесозаготовители и другие лица, производящие сельскохозяйственные и другие работы.