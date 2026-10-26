ВС рассмотрит иск о праве на бесплатную вакцинацию от энцефалита

С иском в Верховный суд РФ в июле обратилась жительница Екатеринбурга Алена Иванова (фамилия изменена). В мае 2024 года она отправилась в горбольницу №14 для плановой бесплатной ревакцинации против клещевого энцефалита, но получила отказ, следует из текста заявления в ВС (есть у “Ъ”). Госпоже Ивановой пришлось прививаться в частной клинике за 1 тыс. руб. Жительница пошла в местную прокуратуру, указывая на нарушение своих прав, а надзорное ведомство обратилось в суд. Но Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга в ноябре 2024 года в иске отказал. Свердловский областной суд и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставили это решение без изменений.