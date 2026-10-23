Нефть марки Brent превысила $117 за баррель впервые за полгода
Впервые за шесть месяцев стоимость нефти Brent превысила $117 за баррель. С начала октября цены выросли более чем на 18%, а за четыре месяца рост составил более 60%. «Бычьей» игре инвесторов способствуют участившиеся удары хуситов по объектам Саудовской Аравии, а также планируемое США и Израилем возобновление ударов по Ирану. Как считают аналитики, в случае их реализации нефтяные цены могут закрепиться выше $120 за баррель.
«Когда движение через Ормузский пролив ограничено, нефтепровод East-West и выход к Красному морю позволяют Саудовской Аравии сохранять экспорт»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева. Поэтому, по ее словам, угроза Янбу — это риск для одного из основных обходных маршрутов доставки нефти на мировой рынок.
Добавляют нервозности инвесторам сообщения о том, что США и Израиль готовят совместный удар по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. «Наращивание американской группировки в регионе, включая три авианосца, должно завершиться к началу ноября. Тегеран в ответ пригрозил атаковать нефтяные объекты, подводные кабели и дата-центры в Персидском заливе»,— указывает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.
В таких условиях инвесторы начинают закладывать в цену нефти риски новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.