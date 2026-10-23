Нефть марки Brent превысила $117 за баррель впервые за полгода

Впервые за шесть месяцев стоимость нефти Brent превысила $117 за баррель. С начала октября цены выросли более чем на 18%, а за четыре месяца рост составил более 60%. «Бычьей» игре инвесторов способствуют участившиеся удары хуситов по объектам Саудовской Аравии, а также планируемое США и Израилем возобновление ударов по Ирану. Как считают аналитики, в случае их реализации нефтяные цены могут закрепиться выше $120 за баррель.