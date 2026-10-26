Восемь человек пострадали при съезде автобуса в кювет под Новосибирском
Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет на трассе в Новосибирской области. По предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщило главное управление МВД по региону.
В областной прокуратуре уточнили, что авария произошла утром 26 октября на 5-м км трассы 50Н-2116. Водитель автобуса, двигаясь из села Ленинское в сторону поселка Голубой залив, не справился с управлением, и машина съехала с дороги.
Надзорное ведомство организовало проверку обстоятельств ДТП.