Air Algerie возобновит прямые рейсы между Алжиром и Москвой

Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на возобновление прямых рейсов между Алжиром и Москвой (Шереметьево). Будут выполняться три регулярных рейса в неделю, сообщила пресс-служба Росавиации. Ближайший рейс из Алжира в Москву запланирован на 3 августа, следует из данных Шереметьево.

Возобновление прямого авиасообщения обсудили глава Росавиации Дмитрий Ядров и чрезвычайный и полномочный посол Алжира в России Туфик Джуама. «Ценим вклад вашей республики в сохранение отношений и заинтересованность в развитии авиасообщения между нашими странами на фоне беспрецедентных санкций со стороны недружественных государств»,— сказал господин Ядров на встрече.

Россия и Алжир заключили соглашение по вопросам воздушного сообщения в 2008 году. Air Algerie приостановила рейсы в Москву 30 марта. В апреле Дмитрий Ядров сообщал, что Росавиация ведет переговоры с авиавластями Алжира о возобновлении прямого авиасообщения.