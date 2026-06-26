Air Algerie возобновит прямые рейсы между Алжиром и Москвой
Росавиация одобрила заявку авиакомпании Air Algerie на возобновление прямых рейсов между Алжиром и Москвой (Шереметьево). Будут выполняться три регулярных рейса в неделю, сообщила пресс-служба Росавиации. Ближайший рейс из Алжира в Москву запланирован на 3 августа, следует из данных Шереметьево.
Возобновление прямого авиасообщения обсудили глава Росавиации Дмитрий Ядров и чрезвычайный и полномочный посол Алжира в России Туфик Джуама. «Ценим вклад вашей республики в сохранение отношений и заинтересованность в развитии авиасообщения между нашими странами на фоне беспрецедентных санкций со стороны недружественных государств»,— сказал господин Ядров на встрече.
Россия и Алжир заключили соглашение по вопросам воздушного сообщения в 2008 году. Air Algerie приостановила рейсы в Москву 30 марта. В апреле Дмитрий Ядров сообщал, что Росавиация ведет переговоры с авиавластями Алжира о возобновлении прямого авиасообщения.
Возобновление прямого авиасообщения является частью более широкого контекста углубления стратегического партнерства между Россией и Алжиром. Обе страны поддерживают тесные отношения, Алжир является одним из ведущих торговых партнеров России в Африке и крупнейшим на континенте покупателем российского оружия. В условиях санкционного давления Алжир проявляет заинтересованность во взаимодействии с Москвой и стремится к сохранению равноудаленности от конфликтующих сторон.
Интерес к двусторонним отношениям демонстрируется на различных уровнях: в середине 2023 года президент Алжира Абдельмаджид Теббун совершал государственный визит в Россию, в ходе которого обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства, а в конце 2024 года запланировано заседание российско-алжирской межправительственной комиссии. Торговый оборот между странами достигает 4 млрд долларов в год, с потенциалом роста до 9 млрд долларов, и включает сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, а также поставки российского зерна.
На протяжении 2023 года Росавиация активно вела переговоры о возобновлении полетов с рядом стран, включая ЮАР, Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию и Алжир. Это происходит на фоне общего сокращения географии прямых перелетов для россиян. Например, в апреле 2026 года из расписания исчезали перелеты в Алжир.