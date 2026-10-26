Премии на российскую нефть ESPO в Китае снизились до $20 за баррель

По данным Vortexa, в октябре отгрузки нефти из стран Ближнего Востока, за исключением Ирана, в Китай достигнут 4,5 млн баррелей в сутки (б/с), что близко к среднему показателю 2025 года (4,7 млн б/с). В первую очередь восстановление поставок отмечается из Саудовской Аравии и Ирака, указывают аналитики. Как отмечают в Vortexa, нефть из этих стран может стать для китайских НПЗ альтернативой в условиях конкуренции за российские объемы с Индией.