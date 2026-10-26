Премии на российскую нефть ESPO в Китае снизились до $20 за баррель
Премия на российскую нефть ESPO (ВСТО) с поставкой в китайскую провинцию Шаньдун за месяц к 23 октября снизилась на $10, до $20 за баррель, к цене Brent на бирже Ice, приводит S&P Global данные источников на рынке. Снижение премии аналитики связывают с улучшением ситуации с поставками нефти на мировом рынке.
По данным Vortexa, в октябре отгрузки нефти из стран Ближнего Востока, за исключением Ирана, в Китай достигнут 4,5 млн баррелей в сутки (б/с), что близко к среднему показателю 2025 года (4,7 млн б/с). В первую очередь восстановление поставок отмечается из Саудовской Аравии и Ирака, указывают аналитики. Как отмечают в Vortexa, нефть из этих стран может стать для китайских НПЗ альтернативой в условиях конкуренции за российские объемы с Индией.
Хотя президент США Дональд Трамп 16 октября приостановил действие закона, позволяющего вводить пошлины в размере до 100% против крупнейших покупателей российской нефти, наличие этого риска может подтолкнуть импортеров к диверсификации закупок, говорится в обзоре S&P Global. При этом источники агентства подчеркивают, что китайские НПЗ продолжат импортировать российскую нефть.