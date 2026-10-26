Спрос на ординарный российский виски вырос в 4,7 раза
C января по сентябрь 2026 года доля российского ординарного виски в структуре розничных продаж всего виски увеличилась на 13,9 процентного пункта, до 17,6%, то есть рост составил 4,7 раза, следует из подсчетов аналитического проекта A.List. В январе—сентябре этого года такой продукции продано 611,6 тыс. декалитров (дал). Самой популярной маркой стал Fowler’s: его было реализовано 276,4 тыс. дал. Для сравнения: ординарного виски MacCallister в рознице реализовано 186,7 тыс. дал, Fire & Wood — около 53,8 тыс. дал. Причем на топ-10 популярных марок в сегменте пришлось 603,6 тыс. дал.
Ординарный виски — напиток, производимый в России, чья ключевая особенность состоит в том, что он выдерживается менее трех лет, поясняет коммерческий директор Stellar Group (виски Steersman, Mancatcher) Александр Гревцов. Обычно срок выдержки локального напитка составляет около шести месяцев.
Александр Гревцов связывает резкий рост доли ординарного виски с введением минимальной розничной цены (МРЦ) на виски с начала 2026 года. По ней любой виски выдержкой от трех лет стал приравниваться к МРЦ на коньяк, то есть к 755 руб. за бутылку объемом 0,5 л, поясняет он. Это привело к резкому подорожанию подобной продукции. Для ординарного виски МРЦ оказалась ниже — 605 руб. за 0,5 л.