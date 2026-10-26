МВД сочло преждевременным вынесение штрафов за нарушения ПДД с помощью БПЛА
МВД посчитало преждевременной идею рассылать автоматические штрафы за выезд на встречную полосу, вынесенные по фотографиям и видео с квадрокоптеров. С этим предложением к правительству обратились операторы дорожных камер, ссылаясь на высокий уровень аварийности на «встречке» и необходимость усилить контроль за нарушителями.
Позиция МВД по поводу применения летающих аппаратов для вынесения автоматических штрафов за нарушения ПДД (“Ъ” ознакомился с текстом) изложена в ответе ассоциации ОКО, объединяющей производителей камер и софта. «В настоящее время применяемые сотрудниками Госавтоинспекции формы и методы несения службы позволяют в достаточной мере профилактировать нарушения ПДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения,— сказано там.— В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак вражеских БПЛА на российские города и критически важные объекты, инфраструктуру, сложившегося напряжения в обществе рассмотрение вопроса о возможности нормативного закрепления использования рассматриваемых технических средств представляется преждевременным».
Минтранс сослался на поручения президента от 26 февраля, в котором сказано о необходимости расширить использование «беспилотных авиационных систем» для государственного контроля различных нарушений, причем не только ПДД. Минтранс, отмечается в ответе, уже разработал план мероприятий по использованию «единой системы идентификации» БПЛА, которые применяются для контрольной деятельности.