МВД сочло преждевременным вынесение штрафов за нарушения ПДД с помощью БПЛА

Позиция МВД по поводу применения летающих аппаратов для вынесения автоматических штрафов за нарушения ПДД (“Ъ” ознакомился с текстом) изложена в ответе ассоциации ОКО, объединяющей производителей камер и софта. «В настоящее время применяемые сотрудниками Госавтоинспекции формы и методы несения службы позволяют в достаточной мере профилактировать нарушения ПДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения,— сказано там.— В условиях проведения специальной военной операции и постоянных атак вражеских БПЛА на российские города и критически важные объекты, инфраструктуру, сложившегося напряжения в обществе рассмотрение вопроса о возможности нормативного закрепления использования рассматриваемых технических средств представляется преждевременным».