Малые операторы попросили увеличить переходный период реформы связи

В письме АМОР говорится, что в предложенный министерством срок в один год компании не успеют переоформить лицензии без прекращения оказания услуг связи. Для этого им нужно будет произвести переоценку уставного капитала, в отдельных случаях — расширить нынешние инфраструктуры для соответствия новым требованиям. Авторы обращения опасаются, что может возникнуть ситуация, при которой «действующая лицензия больше не обеспечивает правовое основание для продолжения работы, а новая еще не получена», и просят проработать этот риск.