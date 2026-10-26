Малые операторы попросили увеличить переходный период реформы связи
Региональные операторы попросили Минцифры увеличить до трех лет переходный период, в который они должны начать соответствовать новым требованиям в рамках реформы отрасли связи. Это следует из письма Ассоциации малых операторов регионов (АМОР) заместителю главы Минцифры Дмитрию Угнивенко от 22 октября, с которым ознакомился “Ъ”.
В письме АМОР говорится, что в предложенный министерством срок в один год компании не успеют переоформить лицензии без прекращения оказания услуг связи. Для этого им нужно будет произвести переоценку уставного капитала, в отдельных случаях — расширить нынешние инфраструктуры для соответствия новым требованиям. Авторы обращения опасаются, что может возникнуть ситуация, при которой «действующая лицензия больше не обеспечивает правовое основание для продолжения работы, а новая еще не получена», и просят проработать этот риск.
В Минцифры “Ъ” сказали, что «продолжают работу над совершенствованием законодательства в сфере связи» совместно с заинтересованными ведомствами и отраслью. «Министерство исходит из того, что новое законодательство должно быть сбалансированным: с одной стороны, необходимо обеспечить достижение целей госрегулирования — безопасность, устойчивость сетей, качество услуг, с другой — учитывать интересы абонентов и бизнеса. Министерство готово работать над тем, чтобы переходный период был комфортным и реалистичным для всех категорий операторов связи»,— сказали “Ъ” в Минцифры.