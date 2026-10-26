Отчетные ОКВЭД не совпали с заявленной деятельностью у 28% компаний

Анализ отчетности выявил, что некоторые представители оптовой и розничной торговли, застройщики и транспортные организации получают основную часть выручки не от «профильной» деятельности, а от сдачи имущества в аренду. Кроме того, отмечается в исследовании, часть компаний, позиционирующих себя как ритейл, по факту отгружают товар партиями, то есть принадлежат сектору В2В,— из заявительного розничного бизнеса Росстат перевел в опт порядка 24% компаний. Таким образом, полагают аналитики, благодаря реформе произошло «обеление структуры каналов продаж».