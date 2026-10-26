Отчетные ОКВЭД не совпали с заявленной деятельностью у 28% компаний
Аналитики системы «СПАРК-Интерфакс» подвели первые итоги реформы ОКВЭД — как показало исследование (есть у “Ъ”), фактический профиль деятельности компаний далеко не всегда совпадает с тем, что они заявляли при регистрации в ЕГРЮЛ. По данным аналитиков, отчетные ОКВЭД не совпали с заявительными почти у 28% компаний.
В топ-5 отраслей по «разрыву» между заявленным и фактическим видом деятельности вошли отрасли, в которых бизнес «исторически часто» при регистрации указывает общие или смежные коды либо совмещает несколько видов деятельности:
оптовая торговля (15,1% от общего числа несовпадений),
розничная торговля (7,3%),
строительство зданий (6,5%),
операции с недвижимостью (4,5%),
специализированные строительные работы (4,2%).
Как пояснили “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс», такая отраслевая картина объясняется тем, что, например, «торговая сеть может держать собственную логистику и автопарк», к тому же иногда компании просто не обновляют коды. Статотчетность собирается Росстатом по преобладающему направлению деятельности, от которой компания получает наибольшую долю выручки.
Анализ отчетности выявил, что некоторые представители оптовой и розничной торговли, застройщики и транспортные организации получают основную часть выручки не от «профильной» деятельности, а от сдачи имущества в аренду. Кроме того, отмечается в исследовании, часть компаний, позиционирующих себя как ритейл, по факту отгружают товар партиями, то есть принадлежат сектору В2В,— из заявительного розничного бизнеса Росстат перевел в опт порядка 24% компаний. Таким образом, полагают аналитики, благодаря реформе произошло «обеление структуры каналов продаж».