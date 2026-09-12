Глава МИД Словакии Бланар заявил о желании восстановить контакт с Россией

Словакия намерена восстановить каналы связи с Россией и возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар в интервью порталу Aktualne.

Министр отметил, что у Словакии есть конкретные темы для обсуждения с российской стороной, среди которых ключевыми являются поставки природного газа и долгосрочный контракт государственной компании SPP с «Газпромом». Бланар подчеркнул, что в случае проигрыша в арбитражном разбирательстве с «Газпромом» страна может понести убытки в размере от €10 млрд до €16 млрд. При этом Евросоюз не гарантирует возмещение таких расходов.

По словам министра, Словакия рассматривает необходимость открытого диалога с Москвой для защиты своих национальных интересов, несмотря на существующие разногласия. Он также подчеркнул, что дипломатическое общение с Россией важно для урегулирования конфликтных ситуаций, в том числе украинского кризиса.

Ранее словацкое руководство, включая премьер-министра Роберта Фицо, выражало готовность к восстановлению отношений с Москвой. В мае 2026 года Фицо на встрече с президентом Владимиром Путиным говорил о возможных шагах по возвращению к «стандартным отношениям». Российский президент тогда отметил, что диалог между странами постепенно возрождается.