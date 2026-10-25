Турецкие заводы активизировали закупки чугуна из России

Отгрузка еще одной партии объемом 65 тыс. тонн планируется из Мурманска. Согласно SteelOrbis, как минимум часть груза на этом судне была продана по цене, близкой к $400 за тонну (CFR). Как правило, фрахт из Мурманска дороже, но, учитывая значительный объем партии, фрахтовые ставки могут оказаться даже ниже, чем при отправке 30–40 тыс. тонн из Санкт-Петербурга, говорится в обзоре. По данным SteelOrbis, из-за высокой конкуренции с зерновыми грузами стоимость фрахта из Санкт-Петербурга для чугуна объемом 30 тыс. тонн выросла на $10, до $70–75 за тонну.