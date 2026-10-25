Турецкие заводы активизировали закупки чугуна из России
Российские металлурги ускорили продажу чугуна на турецкий рынок в октябре, говорится в обзоре SteelOrbis. Как указывают аналитики, турецкие покупатели проявляли интерес к импортному чугуну, чтобы компенсировать паузу в закупках. И хотя некоторые заводы в Турции воздерживаются от сделок, считая цены на чугун неоправданно высокими по сравнению со стоимостью лома, другие решили пополнить свои запасы, говорится в обзоре.
Так, сообщают аналитики, появилась информация о сделке по продаже 40 тыс. тонн чугуна из порта Санкт-Петербург в Турцию по $415 за тонну с учетом фрахта (CFR). Но, по данным источников SteelOrbis, финальная цена могла быть ниже. Как отмечают аналитики, продавец запрашивал $420 за тонну (CFR), но турецкие трейдеры и заводы готовы покупать чугун из России по цене до $405 за тонну.
Отгрузка еще одной партии объемом 65 тыс. тонн планируется из Мурманска. Согласно SteelOrbis, как минимум часть груза на этом судне была продана по цене, близкой к $400 за тонну (CFR). Как правило, фрахт из Мурманска дороже, но, учитывая значительный объем партии, фрахтовые ставки могут оказаться даже ниже, чем при отправке 30–40 тыс. тонн из Санкт-Петербурга, говорится в обзоре. По данным SteelOrbis, из-за высокой конкуренции с зерновыми грузами стоимость фрахта из Санкт-Петербурга для чугуна объемом 30 тыс. тонн выросла на $10, до $70–75 за тонну.