Россия выпала из тройки крупнейших мировых поставщиков некоксующегося угля

Согласно данным BigMint, российский экспорт некоксующегося угля сократился по всем ключевым направлениям, за исключением Индии. Так, отгрузки в Турцию снизились на 32%, до 15,7 млн тонн, в Китай — на 26%, до 15,1 млн тонн. Экспорт на индийский рынок увеличился на 63%, до 9,6 млн тонн, превысив объем за весь 2025 год (7,4 млн тонн). Как отмечают аналитики, это свидетельствует о существенной диверсификации структуры покупателей российского сырья. Но рост поставок в Индию оказался недостаточным, чтобы компенсировать потери на более крупных турецком и китайском направлениях, говорится в обзоре. Общий объем морского угольного экспорта из России за девять месяцев этого года, по данным Kpler, вырос на 7% за счет других марок.