Россия выпала из тройки крупнейших мировых поставщиков некоксующегося угля
Экспорт некоксующегося угля из России в январе—сентябре снизился на 18,6%, до 42,5 млн тонн, говорится в обзоре BigMint. По данным аналитиков, это самое заметное падение среди основных поставщиков. В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место, уступив ЮАР, нарастившей отгрузки на 8%, до 52,1 млн тонн.
Первое место по экспорту сохраняет Индонезия, сократившая экспорт на 10%, до 240,3 млн тонн, на втором месте Австралия с показателем 151,2 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. Наибольший рост экспорта среди крупнейших поставщиков показала Монголия — на 73%, до 24 млн тонн. Объем мировой торговли некоксующимся углем снизился на 3,2%, до 602,5 млн тонн.
Согласно данным BigMint, российский экспорт некоксующегося угля сократился по всем ключевым направлениям, за исключением Индии. Так, отгрузки в Турцию снизились на 32%, до 15,7 млн тонн, в Китай — на 26%, до 15,1 млн тонн. Экспорт на индийский рынок увеличился на 63%, до 9,6 млн тонн, превысив объем за весь 2025 год (7,4 млн тонн). Как отмечают аналитики, это свидетельствует о существенной диверсификации структуры покупателей российского сырья. Но рост поставок в Индию оказался недостаточным, чтобы компенсировать потери на более крупных турецком и китайском направлениях, говорится в обзоре. Общий объем морского угольного экспорта из России за девять месяцев этого года, по данным Kpler, вырос на 7% за счет других марок.