Вышел роман Евгении Некрасовой «Берегина»
Четвертый роман Евгении Некрасовой издается в год, когда писательница получила премию О. Генри за лучший рассказ. И счет сравняется: сборников рассказов у Некрасовой вышло тоже четыре. При этом ее книги малой прозы читаются как цельное произведение, пронизанное общей мыслью. А романы, напротив, демонстративно сшиты из разных жанровых слоев.
В первом, получившем наиболее громкую известность романе Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» (2018) проблемы школьного буллинга и насилия в обществе решались при помощи фольклорного предания о кикиморах. Второй роман, «Кожа» (2022), приглашал пересмотреть историю русского крепостничества и американского рабства в свете возможностей фантастического хоррора.
Третий роман, «Улица Холодова» (2025), изобретал новый язык для разговора о современных героях: факты биографии журналиста Дмитрия Холодова в нем соединялись с автобиографией писательницы, выросшей в одном с ним городе, а также преломлялись в сказочном повествовании и мозаике из газетных заголовков.