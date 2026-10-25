Вышел роман Евгении Некрасовой «Берегина»

Четвертый роман Евгении Некрасовой издается в год, когда писательница получила премию О. Генри за лучший рассказ. И счет сравняется: сборников рассказов у Некрасовой вышло тоже четыре. При этом ее книги малой прозы читаются как цельное произведение, пронизанное общей мыслью. А романы, напротив, демонстративно сшиты из разных жанровых слоев.